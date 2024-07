Biella, interventi urgenti in strada dei Gallinit, se ne parla in consiglio comunale

Il 30 luglio torna a riunirsi il consiglio comunale di Biella. E all'ordine del giorno ci sono anche interventi di somma urgenza che riguardano Strada dei Gallinit. In particolare, il consiglio parlerà della frana che ha interessato la via lo scorso 17 maggio. In quell'occasione erano intervenute a sistemare lo smottamento anche le squadre AIB Biella.

All'ordine del giorno ci sono anche la nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, l' istituzione delle commissioni consiliari, l' elezione del presidente e del vice presidente della commissione consiliare “affari generali e istituzionali, si parlerà inoltre della nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni e organismi nelle partecipate e della riattivazione della commissione delle barriere architettoniche.