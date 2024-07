Dorzano, Sindaco Gusulfino responsabile di vari servizi: il Comune risparmia

Il bilancio di previsione 2024/2026 del Comune di Dorzano, approvato alla fine del 2023, non prevede assunzioni di personale, che oggi é formato da un dipendente di area amministrativa a tempo pieno, e da un altro part-time.

Nell’ottica di contenere la spesa, la Giunta Comunale ha recentemente deciso di attribuire al Sindaco Manuel Gusulfino la responsabilità dei servizi tecnico, commercio, attività produttive, personale, finanziario e tributi.

Questa decisione consentirò al Comune di risparmiare la retribuzione di posizione per tali responsabilità, che sarà utilizzata per il personale in servizio.