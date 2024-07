Trail di Sant’Anna a Camandona Terragnolo e Manfrinato tagliano per primi il traguardo, FOTO e VIDEO Finatti per newsbiella.it

A Camandona oggi domenica 28 luglio è una giornata sotto il sole all'insegna dello sport con la 4° camminata Trail di Sant’Anna.

A Tagliare il traguardo sono stati per primi Simone Terragnolo e Antonella Manfrinato. A seguire, nella categoria maschile Marco Deuterio, Massimo Pasqualcucco e Giacomo Ubertalle. Nella femminile, dopo Manfrinato sono arrivate Paola Baruffa e terza Anna Mirigliani.

Sono stati in tutto 70 i partecipanti che si sono dati appuntamento questa mattina dalle 8 per il minigiro di 5 Km e per la 10Km, in 45 per quest'ultima, non competitiva.

Ad organizzare l'evento è la Pro Loco di Camandona in collaborazione con la società Pietro Micca.