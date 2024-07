Processione Fontainemore, pellegrini accolti dal rettore di Oropa: “Qui per l'incontro con la pienezza di Gesù” FOTO e VIDEO

Processione Fontainemore, pellegrini accolti dal rettore di Oropa: “Qui per l'incontro con la pienezza di Gesù” (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

“Pellegrinare è camminare e fare in una sera quello che si fa in tutta la vita: andare avanti, andare all'incontro con la pienezza di Gesù”. Con le parole di papa Francesco, il rettore del Santuario di Oropa, don Michele Berchi, ha accolto gli oltre 600 pellegrini della processione di Fontainemore. Presente anche il vescovo di Aosta e alcuni membri del Soccorso Alpino biellese, guidato dal delegato provinciale Claudio Negro.

“Ciascuno di noi si è messo in cammino per motivi diversi – sottolinea – Chi per devozione, chi per particolare aiuto, bisogno. Altri per ritrovare speranza o ringraziare la Madonna. Tutti uniti per cercare una pienezza, qualcuno che riempia la nostra vita di senso e soddisfazione”.