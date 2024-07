A Chatillon i Sardi biellesi per sostenere l'amato Cagliari in amichevole vs il Como

Si è svolta il 25 luglio la prima amichevole in Valle d’Aosta per i rossoblù di mister Nicola, al lavoro per preparare la nuova stagione. Allo stadio “Brunod” contro il Como è 3-1 il risultato per i lariani. Oltre 800 i tifosi sugli spalti dove si sono seduti anche i sardi residenti a Biella per tifare per l'amata Cagliari.