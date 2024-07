Rally & Co, gara da incorniciare per Simone Lanfranchini FOTO

Gara da incorniciare per Simone Lanfranchini portacolori della Rally & Co, protagonista in occasione della quarta tappa del campionato italiano velocità fuoristrada, svoltasi a Palagano in provincia di Modena. A bordo della sua Jeep Proto TD, al termine delle 5 prove cronometrate agguanta il terzo gradino del podio vincendo a mani basse la classe B2. ”Una gara bellissima – dice Simone - con una terza posizione assoluta veramente soddisfacente, peccato solo per l’assenza della mia consueta navigatrice Sabrina Panizza”.

Seconda posizione in classe A1 a soli 16 secondi dal vincitore e 9° posizione assoluta per Paolo Gazzetta e Francesco Foglia sulla Suzuki Vitara, seguiti in 10° posizione (sulla Suzuki Vitara di classe B1 ) dal rientrante Andrea Pizzato che dopo molto tempo ha ripreso il volante tra le mani togliendosi la ruggine di dosso. Problemi per Alberto Gazzetta e Denis Cortese sulla Ford Fiesta Proto che puntano ad un pronto riscatto nel prossimo appuntamento di casa sulla pista Bernardo Seletto di Veglio il 7 e 8 settembre per la gara finale di campionato .