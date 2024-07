Amara sorpresa per clienti e gestori della piscina “E. Zegna” di Valdilana. Come riportato sui propri canali social, è rimasta infranta e danneggiata una porzione della vetrata che circonda il campo da padel, attualmente non agibile.

Sono in corso gli accertamenti di rito per capire le cause dell'accaduto: non è chiaro, infatti, se si sia trattato di un atto vandalico, di un incidente o di un fatto legato al maltempo.