Castelletto Cervo, dal Comune contributi per le associazioni

A Castelletto Cervo ci sono tre associazioni che durante questo 2024, sono particolarmente attive per la vita sociale del paese “Garnerius–Amici del Monastero” ha organizzato eventi culturali, musicali, aperitivi letterari, una visita guidata notturna al Monastero Cluniacense.

Il Gruppo Alpini ha organizzato la festa patronale, serate benefiche, eventi per le scuole, e, nel mese di marzo, la festa di carnevale.

L’associazione di volontariato AUSER ha organizzato uno spettacolo culturale, finalizzato ad educazione culturale, inclusività sociale, promozione del territorio.

Per questo motivo la Giunta Comunale di Castelletto Cervo ha stanziato in favore un contributo per le spese sostenute dalle tre associazioni quest’anno: 1.550 euro per “Garnerius–Amici del Monastero”, 800 per il Gruppo Alpini. 324 per l’ AUSER.