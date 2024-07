Rally Lana, 10° posto per Tasinato: "Una gara molto emozionante", FOTO

Rally Lana, 10° posto per Tasinato, foto Alquati e Walter Ballario

Buona posizione al Rally Lana anche per un altro equipaggio biellese, Tasinato - Zeffiretti, che si sono piazzati al 10

Dopo qualche difficoltà alla prima prova venerdì 19 luglio durante la quale ha giocato a sfavore una curva sporca facendo accumulare ritardo al numero 14, sabato da 18 assoluti l'equipaggio ha iniziato la rimonta attaccando su Ailoche e su Curino e il risultato è stato di un piazzamento di 10° assoluti e 9° di categoria.

"Siamo molto soddisfatti - dichiara Pierangelo Tasinato - perchè si trattava di una gara di campionato italiano e va più che bene. Sabato faceva anche davvero caldo e l'abbiamo patito un po'. Poi è stato anche emozionante vedere tanti tifosi lungo il percorso. E' stata davvero una bella gara. Ringrazio l'ospedale che ci ha dato l'opportunità che ci ha dato una mano per portare avanti la "staffetta della generosità biellese" e come sempre tutti i nostro sponsor. Meglio di così non poteva essere".

Tasinato ha corso come sempre per la scuderia Biella Corse a bordo della sua Skoda Fabia classe R5/RALLY2, del Team Miele con il numero 14.