37° Rally Lana, Biella Corse è seconda fra le scuderie - FOTO

l nostro Lana? E' stata davvero una bella gara, con molti nostri equipaggi e navigatori in evidenza. E Biella Corse che ha chiuso al secondo posto fra le Scuderie... di più non potevamo fare visto che la vincitrice è quella dei primi tre classificati!".

E' questo il commento finale del "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri, al termine della 37a edizione del Rally Lana, dello scorso venerdì e sabato (19 e 20 luglio) a Biella.

Per quanto riguarda gli equipaggi, il miglior risultato è stato ottenuto da Davide Negri e Roberto Coppa, alla guida di una Skoda Fabia R5 Evo (gruppo RC2N, classe R5). Hanno infatti terminato la gara al 7° posto assoluto, di gruppo e di classe. Va ricordato che Davide, sempre molto veloce e regolare, si è anche piazzato al primo posto della categoria "Over 55".

Bravi anche Pierangelo Tasinato ed Elena Zeffiretti che, alla guida di un'altra Skoda Fabia R5 Evo (gruppo RC2N, classe R5), hanno chiuso nella "top ten", decimi assoluti e noni sia di classe che di gruppo. "Siamo soddisfatti" ha commentato il pilota al termine; "sabato è stata dura (anche per un problema con le chicane) ma domenica abbiamo trovato il ritmo giusto e abbiamo recuperato qualche posizione. L'obbiettivo era quello di entrare nei primi dieci e ce l'abbiamo fatta e in più, essendo arrivato secondo nella categoria "Over 55", ho preso altri punti per la classifica di questo campionato".

Buono anche il Lana di Alessandro Negri e Harshana Ratnayake, finalmente di nuovo alla guida della loro Hyundai I20 (gruppo RC2N, classe N5). Hanno vinto la classe, e chiuso decimi di gruppo e al 13° posto assoluto. "E' stato un rally bellissimo” ha dichiarato al termine il pilota "anche perché è la gara di casa, a cui sono tanto affezionato. Era la prima volta che pilotavo questa macchina sull'asfalto e non è andata male. Venerdì abbiamo avuto dei problemi ai freni e abbiamo perso molto ... poi però il nostro preparatore, Andrea Chiavenuto, ce l'ha sistemata e abbiamo fatto una bella rimonta e vinto la classe".

Anche Davide Deandreis ed Enrico Gatto, in gara con una Renault Clio 1.6 16V (gruppo RC3N, classe S1600), hanno vinto, non solo la classe ma anche il gruppo, chiudendo inoltre con un bel 16° posto assoluto. "E' stato un rally molto molto positivo, anche se ormai era un anno che ero fermo. Abbiamo fatto un'ottima prima giornata (decimo tempo sulla Tracciolino!) e forse rischiato un po' sulle prove del secondo giorno ... ma è andata bene!" è stato il loro commento finale.

Soddisfatto della sua gara anche Alberto Secco, che è stato affiancato in gara dal "sempreverde" Giuliano Santi sulla sua bella Peugeot 208 Rally (gruppo RC4N, classe Rally4). Hanno terminato la gara ottavi di classe, tredicesimi di gruppo e al 38° posto assoluto. "Siamo un po' stanchi ma anche molto contenti" hanno "confessato" al termine; "abbiamo fatto una bella gara, con macchina e assistenza al top".

Bene anche per Piero Magnani e Ornella Blanco Malerba, in gara con una Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally5). Hanno chiuso ottavi di classe, ventunesimi di gruppo e al 54° posto assoluto.

Felicissimi della loro gara pure Giuseppe Licari e Andrea Licari padre e figlia, in gara con una Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2). Si sono piazzati al 5° posto di classe, venticinquesimi di gruppo e cinquantottesimi assoluti. "Siamo molto felici" hanno commentato al termine "per noi è stato ... magico! Grazie a tutti, gli sponsor, gli amici e, naturalmente, la nostra famiglia!".

Soddisfatto infine anche il debuttante Manuel Pé, in gara con il navigatore Corrado Guelpa con una piccola Peugeot 106 Rallye (gruppo RC6N, classe N1) del Team Binati di Valdengo, da lui stesso preparata. Manuel, al suo primo rally, non si è fatto certo intimidire dal fatto di essere stato l'ultimo a partire. Ha infatti chiuso primo di classe, quarto di gruppo e al 62° posto assoluto. Sono poi ancora arrivati fino in fondo, vincendo a loro volta la classe e chiudendo ventottesimi di gruppo e sessantatreesimi assoluti, Sandro Quinto e Demis Martinod, in gara con una Peugeot 106 Rally 1300 (gruppo RC5N, classe A5).

Niente da fare invece per Luciano Motta e Roberta Steffani, in gara con una Peugeot 208 GTI (gruppo RC5N, classe RS 1.6); si sono infatti ritirati seconda speciale della gara. Poi per Giacomo Gianluca Bizzini e Ilvo Rosso, al via con una Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2), che si sono ritirati al termine della quarta speciale della gara; e ancora per Andrea Bellon e Andrea Viola che, in gara con un'altra Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2), si sono ritirati nella terza prova speciale.

Per quanto riguarda i navigatori, molto bene è andata a Luca Pieri, in gara con Massimo Marasso sulla Skoda Fabia R5 Evo (gruppo RC2N, classe R5). Hanno infatti concluso la gara a un passo dal podio, quarti assoluti, di gruppo e di classe. "La nostra è stata una gara fantastica" ha commentato Luca al termine; "sottolineo che, oltre che quarti assoluti siamo arrivati primi del Trofeo Michelin, risultato per noi molto importante perché questa gara valeva uno e mezzo (e quindi l'obbiettivo di fare la finale di Genova si avvicina!)".

Buona anche la gara di Alessandro Rappoldi, che ha affiancato Mattia Statuto su di una Suzuki Swift 1.0 Boosterjet (gruppo RC5N, classe RSTB 1.0). Hanno chiuso quinti di classe, al 29° posto di gruppo e al 66° posto assoluto. Gara piena di problemi invece per la giovane Francesca Belli, che ha corso con il pilota Fabio Maraldi su di una Renault Clio RS (gruppo RC5N, classe N3). “La nostra non è stata davvero una gara fortunata” ha commentato al termine “abbiamo avuto problemi meccanici fin dall'inizio, uno dopo l’altro!”.