Rally Lana, i risultati dei piloti Rally & co, FOTO

Bella prestazione al Rally della Lana per gli equipaggi della Rally & co con 3 auto arrivate sulle quattro partite. Vittoria in classe N3 per Lorenzo Griffa e Nicolino Crevani che al volante della Renault Clio Williams si classificano 39° assoluti dopo una gara sempre in crescendo. Marco Bertinotti e Andrea Rondi sulla Opel Corsa rally 4 soffrono nella prima tappa con dei settaggi della vettura inadeguati a causa di un errore nelle impostazioni da parte del pilota riscattandosi nella seconda giornata arrivando 21° assoluti e sesti di classe. Vincono la classe rstb 1.6 Massimiliano Di Martino e Denise Bolletta che soffrono per tutta la gara problemi tecnici della loro mini cooper S che non gli consente di classificarsi oltre la 65° posizione assoluta. Giuliano Santi (navigatore di Alberto Secco) sulla Peugeot 208 vede il traguardo in 38° posizione ottavo nella classe rally 4 mentre un problema al motore della loro mini cooper rs ha vanificato la bella prestazione ottenuta nella prima prova speciale da Andrea Fersini navigato da Carmelo Cappello.