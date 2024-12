Tasinato e Zeffiretti chiudono la stagione al 18° Ronde del Canavese 17° assoluti FOTO

17° assoluti, 12° di gruppo e 2° over 55. Questi i risultati dell'ultima gara di campionato nel fine settimana del 1 dicembre per l'equipaggio biellese Tasinato Zeffiretti al 18° Ronde del Canavese a bordo della loro Skoda R5 per il team Miele.

"Ci siamo divertiti molto - commenta il pilota Pierangelo Tasinato -. Nonostante sia io che Elena non fossimo in grande forma fisica è andata tutto sommato bene chiudendo 17° assoluti. In verità eravamo al 12° posto ma siamo retrocessi per via di un cambio gomme sbagliato al terzo giro che ci ha penalizzato. Va comunque anche bene così, le strade erano molto insidiose, sporche, con tanta terra, ma il divertimento non è mancato. Grazie come sempre al Team Miele che ci supporta e ai nostri sponsor e per questa stagione è tutto".