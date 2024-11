Tasinato costretto al ritiro al Rally della Lanterna FOTO

Nulla di fatto per l'equipaggio Tasinato-Zeffiretti nel fine settimana alla finale di Coppa Italia al Rally Lanterna a Genova.

A bordo della Skoda Fabia R5 con il n° 22, la gara per l'equipaggio biellese si è chiusa alla prima prova di domenica 10 novembre, la terza nei due giorni, per un problema a un braccetto dello sterzo dovuto a un urto della gomma contro la roccia. Per l'impossibilità di proseguire l' equipaggio Tasinato-Zeffiretti è stato costretto a ritirarsi.

"Ringraziamo tutti gli sponsor che come sempre ci hanno dato una mano credendo in noi per tutta la stagione, ai nostri amici - dichiara il pilota Pierangelo Tasinato - . Il team Miele che mi ha dati un'auto perfetta. Ora vediamo se riusciamo a mettere in piedi il Rally di Monza a dicembre, il Monza Show. Non nascondiamo di essere un po' rattristati dall'accaduto, perchè visto che tutto l'anno è andata bene speravamo almeno di arrivare in pedana, ma fa parte del gioco e ci prepariamo per Monza".