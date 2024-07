Successo per la Scuderia Equipe Vitesse alla 37esima edizione del Rally Lana

La 37^ edizione del Rally Lana, quinto appuntamento del Trofeo Italiano Rally, ha dato riscontri positivi per la scuderia Equipe Vitesse, con tutti i suoi alfieri giunti al traguardo.

Roberto Favaro con Yuri Canepa alle note, al debutto sulla non facile Citroen C2 di classe K10 la cui prima presa di contatto è avvenuta allo shakedown del venerdì mattina, nelle 2 prove serali continuano al meglio il loro apprendistato, chiudendo la prima frazione di gara in 32^ posizione.

Nicolò Bottega a fianco di Lorenzo Varesco, vincono entrambe le speciali con la loro Suzuki Swift 1.0 Turbo gommata Toyo, e si ritrovano in 44^ posizione.

Inizio complicato invece per Paolo De Marco e Loretta Tedesco che raggiungono i 2 concorrenti che gli partono davanti sulla prima , con conseguente perdita di tempo, e provando la soluzione da pioggia sulla seconda che purtroppo ha avuto esiti negativi, relegandoli al terzo posto di classe.

Il sabato, con le difficili Ailoche e Curino rese molto sporche dai tagli, Favaro e Canepa tengono botta, divertendosi e migliorando la loro prestazione che li porta alla fine in 28^ posizione assoluta e seconda di classe.

Dominio per Varesco e Bottega che non lasciano nulla agli avversari e chiudono al 42esimo posto assoluto e primi di classe.

De Marco e Tedesco invece tirano un po' i remi in barca, sicuri di un terzo posto che diventa poi secondo a causa del ritiro per un problema meccanico al loro diretto avversario. Per loro una onorevole 40esima posizione con la loro piccola ma pepata Peugeot 106 di classe N2.

Complimenti a tutti e ora… un po’ di vacanza.