Biella 4 Racing, luci ed ombre al Rally Lana, con un’ottima Coppa d’Oro delle Dolomiti

Valle San Nicolao: Un fine settimana dai sentimenti contrastanti in casa Biella 4 Racing, con una 37^ edizione del Rally Lana che ha portato gioie e dolori, mentre la trasferta al Coppa d’Oro delle Dolomiti ha regalato un’ottima prestazione dei portacolori B4R.

Il quinto appuntamento del Trofeo Italiano Rally, corsosi nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 luglio lungo le strade della provincia Biellese, ha visto i rappresentanti B4R Ilario Vidale e Luca Colongo concludere trentacinquesimi assoluti e terzi di classe Rally4/R2, a bordo della Peugeot 208 Vti del team PFA. Per loro la soddisfazione di conquistare il podio dopo una gara disputata non al cento per cento delle loro potenzialità. “Aver conquistato il podio di classe è sicuramente fonte di grande felicità”, esordisce Ilario Vidale, “e ci ripaga degli sforzi fatti in quanto la gara è stata disputata in condizioni fisiche non ottimali. La voglia di portarla al termine ed il ritmo regolare tenuto ci hanno premiati, un po’ di fortuna dopo quanto accaduto allo Storico. Sicuramente va riconosciuto che il passo dei nostri avversari era superiore, ma come si dice in tali casi, queste son le gare. Un grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto in questa due giorni, al team PFA per l’ottima vettura e naturalmente alla Biella 4 Racing per tutto il supporto fornito in gara e fuori”.

Un Lana che invece non sorride a Roberto e Francesca Barbera, fermati dalla rottura del cavo della frizione della loro MG Rover 216 SI di classe Racing Start nel corso del quarto tratto cronometrato, il primo passaggio sulla prova di Curino. “Un vero peccato”, racconta Roberto Barbera, “poter correre su queste prove ricche di insidie ma bellissime con una macchina da rally e un naviga che ti detta le note è qualcosa di incredibile. Dopo una prima tappa da cui uscivamo con la vettura senza un graffio e con esperienza in più, puntavamo nella seconda ad aumentare il nostro passo e prendere ancor più confidenza con il mezzo. Purtroppo la sfortuna ci ha baciato, questa volta sotto forma del cavo della frizione che si è rotto, costringendoci allo stop. Sicuramente ci riproveremo il prossimo anno, un grazie da parte mia e di Francesca a tutta la B4R per il magnifico supporto”.

È stata invece una Coppa d’Oro delle Dolomiti al di là delle aspettative quella che ha visto protagonisti nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Grandi Eventi Massimo e Michael Destefanis. Il duo, a bordo della loro Porsche Carrera 4, termina in undicesima posizione fra le auto moderne, su una trentina di partecipanti, nel bel mezzo di ben più esperti equipaggi protagonisti della scena tricolore. “Non possiamo che essere felici del risultato”, ci riferisce Massimo Destefanis, “anche se un minimo di rammarico rimane per un errore nel finale che ci ha fatto scivolare dal nono all’undicesimo posto dell’assoluta, impedendoci di comparire in top ten. Ma vedendo gli equipaggi con cui ci scontravamo siamo decisamente soddisfatti di quanto fatto, prima del via avremmo firmato per poterci inserire fra la quindicesima e la ventesima posizione, ci siamo addirittura superati! Un grazie a tutta la Scuderia per il sostegno, pronti per la prossima sfida che ci attende”.