Biella Motor Team, un Rally Lana da ricordare FOTO

Per la scuderia Biella Motor Team sono state diverse le soddisfazioni che ha regalato il Rally Lana moderno, gara di casa valida per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally Zona 1 con coefficiente maggiorato, che si è corsa tra il tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio e la giornata di sabato 20 luglio. I migliori, al termine di una prova superlativa in cui hanno staccato tempi di assoluto rilievo, sono stati Massimo Lombardi ed Erika Bologna, undicesimi assoluti con la loro Peugeot 208 GT Line.

In classe Rally4 si sono piazzati secondi ma è un risultato importante per la CRZ1, il loro obiettivo stagionale, perché i vincitori di classe (lontani solo 14”) puntano alla classifica del TIR e non sono interessati alla graduatoria di zona. Ottima prestazione anche da parte di Alessandro Colombo e Matteo Grosso che con la loro piccola Peugeot 106 S16 di classe N2 hanno offerto prestazioni di alto livello chiudendo ventiseiesimi assoluti davanti a vetture più performanti vincendo la propria classe, acquisendo così punti importanti per la CRZ1. Nella stessa classe Francesco Lebole (al suo esordio) e Simone Ielasi, pure loro su una Peugeot 106, hanno chiuso sesti, sessantanovesimi nella classifica generale.

Buona posizione numero 29 per Luca e Paolo Ferraris che nella combattuta classe Rally5 hanno portato la loro Renault Clio RS al quarto posto. Nella stessa classe, buona settima posizione per l’esordiente Stefano Cucco, alle spalle una buona carriera sui kart, che assieme a Paola Moia su una Clio Rally5 si è piazzato cinquantaduesimo. Convincente successo in classe N3 per il navigatore Nicolino Crevani che correva assieme a Lorenzo Griffa su una Renault Clio Williams, si sono classificati trentanovesimi nella generale. Altra vittoria di classe è quella della navigatrice Denise Bolletta che correva su una Mini Cooper S di classe RSTB1.6P assieme a Massimiliano Di Martino. Le cattive notizie riguardano Roberta Steffani che navigava Luciano Motta su una Peugeot 208 GTi, sono stati costretti al ritiro nelle prime battute per un incidente senza gravi conseguenze.