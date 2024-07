Un residente nota una buca profonda sulla strada e, per precauzione, informa le forze dell'ordine. È successo stamattina, in via delle Rogge, a Biella.

Al quartiere San Paolo sono giunti i Vigili del Fuoco, assieme agli agenti della Polizia Locale, per la valutazione della situazione. Sono in corso gli accertamenti di rito per lasciare aperta o meno la strada alla viabilità. Molto probabilmente si andrà verso la chiusura, in attesa di ulteriori approfondimenti.