Valle Elvo: si perde nei boschi, donna ritrovata grazie al GPS

Si era allontanata dal sentiero che stava percorrendo, e non riusciva più a trovare la strada per raggiungere l'auto dove l'aveva parcheggiata. E' quando è accaduto ieri sabato 20 luglio nei boschi della Valle Elvo a una donna, che quando ha iniziato a diventare buio ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, erano le 21,15.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno allertato anche il Soccorso Alpino. Fortunatamente la donna è stata ritrovata in buona salute grazie alle coordinate del geolocalizzatore, anche se rintracciarla non è stato semplice perchè il segnale del suo telefono era debole.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 22, quando i soccorritori sono andati incontro alla signora e a quel punto l'hanno aiutata a trovare il sentiero che la portava alla sua auto.