Sandigliano: sversamento ingente di gasolio da un autocarro, mentre il conducente era profondamente addormentato

E' successo ieri sabato 20 luglio a Sandigliano: intorno alle 20,30 un passante ha notato che un autocarro in sosta nei pressi del distributore stava perdendo gasolio. Preoccupato del fatto ha avvertito il conducente che in quel momento stava dormendo, e incurante di quanto stesse accadendo è tornato a dormire. Non sono chiari i motivi per i quali fosse profondamente addormentato, ma stava avvenendo un importante sversamento di gasolio con conseguente pericolo di incendio e danni ambientali.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Candelo grazie alla segnalazione del passante al 112, che hanno ricostruito i fatti: una volta fatto rifornimento l'autista, un uomo di nazionalità turca del 1974 ha danneggiato il muretto vicino al distributore facendo manovra, bucando così il serbatoio che ha iniziato a perdere carburante.

Il mezzo è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco chiamati dai militari.