Sant'Alessio, per la 1° volta si ascolta l'Inno a Miagliano: a realizzarlo un figlio della Valle Cervo emigrato in Perù

Sant'Alessio, per la 1° volta si ascolta l'Inno di Miagliano: a realizzarlo un figlio della Valle Cervo emigrato in Perù

Come tutti gli anni, la comunità di Miagliano si ritrova per celebrare Sant'Alessio, patrono del paese. La ricorrenza è prevista questa mattina, alle 9.30, con la santa messa solenne, accompagnata dal coro Accordi in Valle.

Ma quest'anno c'è una grande e assoluta novità: per l'occasione, infatti, verrà riprodotta per la prima volta l'Inno A Miagliano. Come spiegato dal Comune, lo spartito venne realizzato da Primino Pizzoglio, cittadino nativo del piccolo paese della Valle Cervo, successivamente emigrato in Perù. Proprio da Lima il 6 maggio del 1984 inviò all'attenzione dell'allora primo cittadino la proposta dell'inno di Miagliano.

Di quei documenti si persero traccia fino a quando non furono rinvenuti durante il riordino dell'archivio comunale storico, svoltosi nel 2023. Intuendone il valore storico e la valenza artistica, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Mognaz ha affidato al maestro Enrico Bernardi il compito di musicare il pezzo, che sarà riproposta pubblicamente alla festa patronale di Sant'Alessio. Un'occasione unica e di per sé storica.