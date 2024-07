Il grido d'allarme delle RSA biellesi: "Vicini ad aumenti delle rette nell'alta intensità fino a 500 euro al mese", FOTO e VIDEO

"Crediamo che la condivisione e la consapevolezza siano il punto di partenza per un’azione comune. Fino ad oggi, abbiamo tenuto fede alla politica del contenimento della tariffa applicabile agli utenti residenti in regime privato al di sotto delle tariffe definite dalla Regione, ma molte delle nostre RSA saranno costrette ad incrementare corposamente adeguando le rette applicate agli utenti in regime privato alle tariffe regionali stabilite dalla DGR 1-5572 del 7.9.2022. Diversamente, si rischierebbe a medio termine la chiusura di alcune strutture, con una evidente ricaduta sul territorio dei servizi agli anziani non autosufficienti".

E' quanto è scritto nella lettera a firma di 21 RSA biellesi indirizzata ai presidenti e ai direttori di Iris e Cissabo e ai sindaci del territorio presentata oggi 18 luglio alla stampa in una conferenza stampa presso la Casa di Riposo O.A.S.I. a Chiavazza.

"I dati parlano chiaro e sono conosciuti da tutti - scrivono le RSA-: in Italia la popolazione anziana è in aumento e la provincia di Biella è tra le più anziane della nazione, certamente la provincia più vecchia e con l’indice di dipendenza più elevato del Piemonte. Ovviamente se vecchiaia non è sinonimo di malattia certamente il tema della non autosufficienza è il momento più complesso e che riguarda più fortemente utenti e famiglie, coinvolgendoli sia sul piano assistenziale che economico, congiuntamente alla doverosa compartecipazione sanitaria. Assistiamo invece ad un capitolo di spesa regionale erogato dalla Regione all’ASLBI a favore dei posti letto in convenzione che è passato dagli 11 milioni di Euro (dell’anno 2010 pari a n. 695 quote sanitarie) ai circa 7 milioni (dell’anno 2022 pari a n. 616 quote sanitarie). La non autosufficienza aumenta parimenti all’aumento della popolazione anziana (NB In provincia di Biella su più di 50.000 ultrasessantacinquenni n. 17.364 sono gli ultraottantenni nell’anno 2022) ma i finanziamenti della Sanità Pubblica diminuiscono nettamente, così come l’integrazione delle rette residenziali da parte degli EE PP calata negli anni 2021 e 2022 del ca. 76% (dati da OsservaBiella anno 2023) così ne fanno le spese anziani e famiglie!"

Un momento della lettura della lettera da parte di Paola Garbella della Fondazione Cerino Zegna.

Nella lettera i firmatari elencano una serie di difficoltà tra le quali la “migrazione” del personale delle RSA verso le strutture ospedaliere, la scelta della Regione al fine di ridurre le liste d’attesa, anziché aumentare i posti in convenzione di modificare i requisiti d’accesso alla convenzione (NB DGR 14/13), sostanzialmente riducendo gli aventi diritto ed azzerando le liste d’attesa, aumenti dei costi energetici (luce e gas), l’inflazione e non in ultimo la revisione dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati.

"Ad aggravare la situazione - hanno commentato a margine della lettura della lettera i rappresentati delle RSA - è il fatto che mentre anni addietro le famiglie erano numerose e tra figli ci si poteva dividere la spesa della retta di un famigliare, ora non è più così, e la crisi fa in modo che le possibilità medie di un nucleo siano inoltre ridotte rispetto a tempi addietro. Per questo lanciano il nostro grido di allarme, il nostro appello che va al di sopra della politica, affinchè qualcuno ci ascolti o saranno problemi maggiori per le famiglie e per il territorio in generale se delle strutture dovessero chiudere. Quando una abbassa le serrande non le rialza più".

Questi i firmatari della lettera: a.s.s.s.a. pensionato per anziani “Casa del Sorriso”, casa anziani di Sandigliano, casa di riposo Borsetti Sella Facenda - Mosso Valdilana, Casa Di Riposo Ciarletti - Pralungo, Casa Di Riposo Di Brusnengo, Casa Di Riposo Emilio Reda - Valdilana, Casa Di Riposo Frassati - Pollone, Casa Di Riposo Ns. Signora D’oropa - Sordevolo, Casa Di Riposo Simonetti - Netro, Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale (Residenza Cerino Zegna Occhieppo Inferiore, Residenza Capellaro Mongrando, Residenza Gallo Cossato, Residenza Maria Grazia Lessona), Gruppo Anteo (Istituto Belletti Bona, Casa Soggiorno Anziani Gaglianico, Casa Di Riposo Clelia E Florindo Comotto Vigliano Biellese (bi), Rsa Adele Mora E Cerruti Sola Eugenio Di Mezzana Mortigliengo (bi), Casa Di Riposo Pozzo Ametis Di Occhieppo Superiore (bi), )Infermeria S.Carlo - Masserano, Infermeria Vercellone – Cavaglia’, O.A.S.I. Opera Assistenza Ss. Immacolata – Impresa Sociale.