Fondo Edo Tempia, ritorna “Pedala con noi”: l’incontro a Santhià.

C’è una data per il secondo appuntamento dell’estate con “Pedala con noi” a Santhià: mercoledì 17 luglio il locale gruppo di volontarie e volontari del Fondo Edo Tempia dà appuntamento per una escursione in bicicletta da 3,5 chilometri su un percorso semplice e adatto a tutti i livelli di allenamento. «Sarà una nuova occasione» dice Angelo Cappuccio, referente per le attività sportive del Fondo Edo Tempia a Santhià «per stare insieme, divertirci e migliorare il nostro stile di vita». In più ci sarà l’occasione di lasciare un contributo volontario (la partecipazione è gratuita) a sostegno dei progetti sul territorio dell’associazione che si occupa di prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

Il ritrovo sarà alle 20,15 nella sede del Vespa club di corso Sant’Ignazio, con ingresso dalla porta laterale del plesso delle scuole medie. Dalle 20,30 tutti in sella alla bici per il giro facile che vedrà la linea d’arrivo sempre in corso Sant’Ignazio nel cortile delle scuole medie dove è previsto anche un piccolo ristoro e l’estrazione di premi tra i partecipanti. Il Comune di Santhià ha patrocinato l’iniziativa che ha il sostegno di Tsz di Marco Gallo e di Heshun. Collaboreranno all’iniziativa il Vespa club di Santhià, l’Avis, il Gruppo volontari soccorso e la Famija Santhiateisa. In regia, insieme ad Angelo Cappuccio, c’è il coordinatore del gruppo volontari del Fondo Stefano Cavagnetto.