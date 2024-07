Bi Roller in Veneto, ottimi risultati ai Campionati Italiani Pista.

Si è concluso da alcune ore il Campionato Italiano Pista categorie Allievi, Junior e Senior che si è svolto a San Giorgio delle Pertiche in Veneto dal 5 al 7 luglio in uno splendido impianto sportivo e con un’organizzazione impeccabile da parte della Skating Club Pertichese.

Come sempre è stata una bellissima esperienza per gli atleti Bi Roller che, pur non avendo nessun impianto a disposizione sul territorio, sono riusciti ad ottenere dei risultati apprezzabili.

La miglior prestazione è stata quella di Susanna Rocchetti, Junior F, che ha corso un’ottima fase di qualifica nella 10 mila metri ad eliminazione, conquistando poi un’11a posizione nella classifica finale. Ha poi raggiunto la 16a posizione nella 5000 metri a punti e anche nella 1000 metri ha superato la fase di qualifica e ha chiuso 23a nella classifica finale.

Buone prestazioni anche per Annibale Sangiorgi, Junior M, che ha ottenuto una 16a posizione nel giro contrapposto e una 18’ nella 500 metri. Non è invece riuscito ad esprimersi al meglio nella 1000 metri.

In crescita anche gli atleti della categorie Allievi M: Andrea Mazzola ha conquistato una 22a posizione nel giro contrapposto e poi ha gareggiato nella 500 metri e nella 1000 metri, Michele Rocchetti ha chiuso in 23a posizione nella 10 mila ad eliminazione, in 25a posizione nella 5000 metri a punti e ha corso anche la 1000 metri.

Sfortunatissimo Achille Sangiorgi, al primo anno come Senior, che è caduto nella qualifica nella 10 mila metri ad eliminazione, la sua gara preferita e non è per questo riuscito a conquistare la finale. Comunque ha acquisito un pregevole 28° posto nel giro contrapposto e ha disputato una buona gara nella 1000 tenendo una buona posizione nella batteria più veloce della fase di qualifica.

Brava anche Dora Ferretto che ha gareggiato nelle gare sprint (giro contrapposto, 500 metri e 1000 metri) dimostrando tenacia e voglia di fare.

Grazie alle prestazioni dei 6 atleti biellesi, Bi Roller ha chiuso in 45a posizione nella classifica squadre su un totale di 79 partecipanti.

La strada da percorrere per avvicinarsi ai podi è tanta ma ogni volta i pattinatori biellesi imparano qualcosa in più e riescono a gestire meglio le gare di una stagione che è ancora lunga con impegni interregionali, nazionali ed internazionali: nelle prossime domeniche si gareggerà a Cantù e a Cassano, poi sarà la volta della bellissima 6 Giorgi di Santa Maria Nuova, tappa italiana di Coppa Europa, e a settembre sarà la volta delle tappe conclusive del Circuito Nord Ovest, della Maratona dei Mondiali e della Maratona di Berlino. Così spiega il Presidente e Allenatore Federica Ugliengo: “L'impegno che tutta Bi Roller dedica allo sport è tanto: atleti, allenatori, dirigenti, genitori e, senza avere impianti sportivi adeguati sul territorio, è molto difficile ottenere risultati importanti e podi ma noi non molliamo e speriamo che le Amministrazioni locali si dimostrino disponibili ad ascoltare le nostre richieste e ci aiutino a realizzare il nostro sogno di avere finalmente una pista di pattinaggio. Intanto, ci divertiamo, facciamo esperienza e avviciniamo a questo sport decine di bambini e ragazzini nuovi ogni anno. Bi Roller è una squadra affiatata in cui tutti noi siamo elementi fondamentali e cresciamo insieme per rafforzare sempre più il gruppo.