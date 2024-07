A Biella Street Art Festival: tutti gli eventi da non perdere.

Per l’undicesima edizione di Street Art festival abbiamo deciso di non limitarci ad ospitare spettacoli appartenenti al mondo circense ma di spaziare a 360° nell'universo artistico. Ci saranno eroiche imprese di equilibrismo, passi di tango (su pezzi di lego!), musica eseguita con strumenti non tradizionali, volteggi sul trapezio acrobatico, momenti di poesia e tante sorprese. Saranno ben 28 le performance artistiche adatte a tutte le età che si alterneranno durante le tre serate del festival.

Ecco il programma di questa sera, venerdì 5 luglio:

- Ore 19.00 Apertura in Piazza del Monte dello StreetArtVillage con Animazione per bambini & AreaStreetFood (Panzerotti, Gnocco fritto, Crepes, Arrosticini, Panini Caldi);

- 20.30 Il Presticialtrone - magia a cura di Alessio Scaramal Via Belletti Bona;







- 21.00 Live Music from Napoli - a cura di StradeAperte Piazza San Giovanni Bosco;







- 21.30 Il Sognambulo - Clowneria, mimo e teatro fisico a cura di Matteo Cionini Piazza San Giovanni Bosco;







- 22.00 TotemTango - Lanci piroette e danza su cubetti LEGO a cura di Teatro Bislacco Area spettacolo di Piazza del Monte;







- 22.15 Live Music from Napoli - a cura di StradeAperte Piazza San Giovanni Bosco;

- 22.30 replica Il Presticialtrone a cura di Alessio Scaramal Via Belletti Bona;

- 23.00 replica Il Sognambulo a cura di Matteo Cionini Piazza San Giovanni Bosco;

-23.00 replica TotemTango a cura di Teatro Bislacco Piazza San Giovanni Bosco;

-23.30 Live Music from Napoli - a cura di StradeAperte Piazza San Giovanni Bosco.

Street Art Village

Piazza del Monte sarà fulcro del Festival ospitando alcuni truck food, espositori e attività per bambini. Saranno con noi: Panzerotti On The Road, Il più gnocco di tutti, Le Crèpes di Federico, La Bottega Alimentari, Tony Codino Food Divino e lo stand dell’Ente Manifestazioni Biella Riva. Ci saranno attività dedicate ai bambini promosse da Capuccetto Giallo, la Zoo Family e Animazione Magica. e non mancheranno animazione e baby dance per i più piccoli.

Per ulteriori informazioni:

https://www.facebook.com/share/ZaJ3tcJBJE7pLw5Q/?mibextid=LQQJ4d