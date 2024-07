Cossato, due cani abbandonati sotto la pioggia: scatta la denuncia di LNDC Animal Protection

Abbandonati sotto la pioggia, legati a un blocco di cemento. Se non fosse stato per una pattuglia dei Carabinieri che passava nella zona industriale di Cossato, in provincia di Biella, per un controllo di routine sarebbero rimasti lì per chissà quanto tempo. Grazie al microchip, i militari sono risaliti alla proprietaria dei due animali, la quale ha riferito di averli affidati a un uomo. Quest’ultimo, dopo aver cercato di restituirglieli, li ha abbandonati nel cuore della notte come dimostrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul posto.

Entrambi i soggetti sono stati denunciati dai Carabinieri per il reato di abbandono di animali, previsto e punito dall'art. 727 del codice penale. LNDC Animal Protection si unisce alla denuncia e si costituirà parte civile nell’eventuale processo.

“È sempre brutto vedere cani trattati come pacchi postali, sbolognati di qua e di là come se fossero oggetti di cui disporre a proprio piacimento e di cui disfarsi quando non si vogliono più. Questo ne è proprio un caso emblematico e mi auguro con tutto il cuore che questi due poveri cani possano trovare finalmente qualcuno che li accolga con sé e li faccia diventare realmente parte della propria famiglia come è giusto che sia. Continuo a non capire perché alcune persone adottano, o addirittura comprano, degli animali domestici se poi non hanno alcuna intenzione di prendersene cura fino alla fine o se non hanno un minimo di affetto nei loro confronti. Purtroppo non è una cosa così infrequente e per questo è necessario che le adozioni vengano fatte con maggiore attenzione e controlli pre e post affido, e la stessa cosa dovrebbe valere per gli allevatori che vendono animali di razza”.