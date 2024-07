Un brindisi a Miagliano per i 50 anni della Pro Loco

Un'apericena per festeggiare i 50 anni della Pro Loco di Miagliano. L'evento, andato in scena nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione di 70 persone nella piazza principale del paese. Era presente anche una piccola mostra di vecchie fotografie e giornalini satirici, pubblicati in passato nel periodo del Carnevale.