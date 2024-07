Dai residenti dei comuni della Serra: "Loschi traffici nei nostri paesi, siamo stufi"!

Riceviamo e pubblichiamo da un gruppo di abitanti dei comuni della Serra che denunciano il via vai incontrollato di auto e persone che sembrerebbe abbiano scelto questi boschi, nascosti da occhi indiscreti, per dei loschi traffici, e impedendo ai residenti il quieto vivere oltre che a impedire loro di addentrarsi per i sentieri anche solo per una passeggiata per non incappare in spacciatori e clienti. Oltretutto il luogo viene insozzato da spazzatura lasciata da chi bivacca lì tutto il giorno.