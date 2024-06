Sala Biellese, Ulde Beer Fest: In giro per la Serra in ricordo di Ulderico Foto e Video di Mattia Baù per newsbiella.it

Una buona partecipazione di pubblico e di appassionati ha dato il via al raduno di auto e moto in giro per la Serra, uno degli eventi in calce all’Ulde Beer fest che si è tenuto a Bornasco in questi giorni. Una cinquantina i partecipanti che a bordo dei loro mezzi si è ritrovato per poi partire alla volta di Occhieppo Superiore a Villa Mossa per un pit stop condito da aperitivo ed esposizione statica dei mezzi poi ripartiti alla volta di Bornasco dove si è tenuto il pranzo presso il Padiglione delle Feste del paese della Serra. L’incontro, organizzato in collaborazione con il Club Amici della 500 Biella e PROTECTORS LE-MC ITALY URSIS B, Comune di Sala, Arci Amici di Bornasco e Pro Loco di Ponderano è stato anche l’occasione per ricordare Ulderico e raccogliere fondi per il reparto pediatrico dell’Ospedale di Biella.