Uomo e Natura si incontrano: prosegue a Valdilana la rassegna BIO-Narratives.

Tre eventi per un format di divulgazione scientifica sui territori, rivolto a cittadini, studenti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni desiderosi di riflettere sulla transizione ecologica.

A svilupparli un panel di relatori scientifici con abilità divulgative e coinvolgenti per stimolare la partecipazione e la curiosità delle persone e attivare esperienze di Citizen Science, una scienza partecipata dalla comunità, promossa a livello europeo, e che in Italia beneficia di un importante network.

BIONARRATIVES si inserisce nel programma di Valdilana Hub, ex fabbrica tessile in via di rigenerazione come centro culturale, un progetto innovativo sulla transizione ecologica, sulla socialità, sulla cultura e la scienza accessibile nei territori montani. La genesi del progetto si fonda sull’esperienza riuscita del laboratorio creativo e partecipativo di bio fabbricazione del micelio BIOARTLAB, che da oltre un anno anima gli spazi della fabbrica, grazie al lavoro di un’equipe multidisciplinare, che ha messo radici nella comunità locale, grazie anche al lavoro con le scuole del territorio.

Nel primo appuntamento, lo scorso 15 maggio, grazie a Cristina Varese, botanica del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, responsabile della Micoteca dell'Università di Torino, abbiamo constatato l’entusiasmo dei partecipanti, numerosissimi e di tutte le età, che hanno posto domande provenienti dal loro vissuto quotidiano, dalle loro esperienze e conoscenze. La conferenza animata e la visita guidata della mostra Microrganismi Straordinari hanno mostrato la possibilità di uno spazio, non solo fisico, nel quale le persone sono in grado di apportare un cambiamento positivo alla propria realtà attraverso la scienza.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici e sensibili: attivare un nuovo dialogo tra scienza e società; aumentare l’interesse per la scienza, relegata spesso al mondo accademico, cambiando la prospettiva del fare ricerca; creare consapevolezza e sensibilità su alcune tematiche, come la conservazione e la comprensione della natura e del cambio climatico. Le scuole, in particolare, sono un terreno fertile dove poter diffondere il valore della scienza partecipata, per avvicinare i ragazzi e le ragazze alle materie scientifiche. I ragazzi che cominciano a intuire il legame tra scienza e società sui banchi di scuola avranno maggiori probabilità di diventare cittadini consapevoli di questa relazione in futuro e di partecipare negli ambiti di ricerca di loro competenza e interesse.

Non c’è citizen science senza le persone, la società civile, le associazioni, gli e le attiviste, le scuole.

Lavorare per un nuovo rapporto tra uomo e natura

dialogano

Francesca Castagnetti, etnobotanica

Diego Roveroni, artista e artefice di Bioartlab

Simonetta Sampò e Valentina Bonetto, micologhe Università del Piemonte Orientale

Angelo Giovinazzo, Funghimagazine

Massimo Barbonaglia, Consorzio Forestale Montagne Biellesi

Fabio Porta, forestale di Terre abbandonate/Let eat be

La mostra fotografica "Microrganismi Straordinari": uno sguardo unico e affascinante sui mondi microscopici che ci circondano, un'esposizione di 44 gigantografie realizzate con sofisticate tecniche di microscopia.

Fino al 3 luglio 2024 - da lunedì a venerdì su prenotazione (370 379 3179)

Sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il terzo appuntamento è in via di definizione ed è previsto nel mese di settembre 2024

La crisi climatica e il suo riverbero sul territorio

Valdilana HUB, Via Provinciale 268, Ponzone.