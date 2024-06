Calcio, il biellese Zanchetta alla guida dell'Inter Primavera

Un esordio nelle giovanili dell’Inter all’epoca in cui giocava Ruben Sosa e Dennis Bergkamp e poi un lungo girovagare sull’asse veneto pugliese per Andrea Zanchetta di Gaglianico che ha assaporato il magico mondo del pallone della serie A dopo l’esordio con l’Inter nella massima serie.

Chievo, Vicenza, Reggina e Lecce sono stati gli stadi che hanno visto le sue gesta. Maggiori le soddisfazioni come allenatore: nel 2013 la Supercoppa Primavera con la Juventus ma con l’Internazionale vince il campionato nazionale under 17 per due stagioni il 2016/17 e il 2018/19. Successi conditi anche dalla vittoria in Supercoppa.

Ora torna sulla panchina più prestigiosa dei giovani: quella Primavera che gli permetterà di debuttare anche nella Youth League, la Champions dei Giovani. Una carriera in crescendo e un naturale in bocca al lupo dalla redazione di newsbiella.