Da Parafarmacia Beltrami uno specialista per l’analisi del capello: il trattamento di ossigenoterapia sarà gratuito

Sempre più frequentemente capita che i nostri clienti ci chiedano un consiglio per fastidi e problematiche legate al cuoio capelluto. Agenti chimici troppo aggressivi, stress fisico e/o emotivo, inquinamento, ormoni, farmaci o anche squilibri a livello intestinale ed epatico sono tutte possibili cause di questi disagi.

Scegliere prodotti delicati, senza tensioattivi quali il Sodium Lauryl Sulfate (SLS), senza siliconi nè parabeni, rappresenta il primo step per rispettare il cuoio capelluto e per riportarlo ad una condizione di benessere. Ci sono, tuttavia, alcuni specifici trattamenti che possono riportare salute al capello e al cuoio capelluto più velocemente; tra questi l’ossigenoterapia.

Di cosa si tratta e perché la consigliamo? L’ossigenoterapia è un trattamento che utilizza ossigeno puro al 99,5% per veicolare i principi attivi dei prodotti. Simili trattamenti sono molto conosciuti per gli effetti benefici sulla pelle del viso, specialmente per contrastare i segni del tempo, riattivare il metabolismo cutaneo, favorendo, insieme all’utilizzo di specifici prodotti, l'attività dei fibroblasti con conseguente produzione di collagene ed elastina. Meno conosciuta è invece l’applicazione del trattamento in ambito tricologico. Non solo, infatti, viene stimolato, attraverso l’ossigeno, il ricambio cellulare, ma anche riattivato il microcircolo, il che comporta un maggior apporto di nutrienti ai follicoli piliferi e, quindi, la ricrescita.

Un altro aspetto fondamentale è che l’ossigenoterapia sembra particolarmente indicata nei casi in cui sia in atto un processo infiammatorio o siano presenti sintomi quali prurito, forfora, desquamazione, secchezza, alterata produzione di sebo o iperidrosi. In Parafarmacia Beltrami (The Place Via C.Battisti, 99, a Sandigliano), mercoledì 3 luglio, sarà presente uno specialista che eseguirà un’analisi del capello e farà provare gratuitamente il trattamento.

Attraverso l’ossigenoterapia OXY.THERAPY verrà veicolato uno speciale peeling enzimatico di Organics Pharm, che esfolia delicatamente la cute, riequilibrandola, grazie all’olio di Neem, e limitando, grazie all’estratto di semi di pompelmo, la proliferazione batterica, per una pulizia profonda e il ripristino delle corrette funzioni fisiologiche.

L’appuntamento, solo su prenotazione, ha una durata di circa mezz’ora. L’evento è organizzato in collaborazione con Organics Pharm, linea tricologica e cosmetica made in Italy, ricca di oli essenziali e attivi naturali.

Per informazioni e prenotazioni Tel 3513704144.