Biella, a Città Studi il 3° Tuning Scorpion Day - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Per il terzo anno consecutivo l’area parcheggio di Città Studi ha ospitato oggi, domenica 23 giugno, il Tuning Scorpion Day, giornata dedicata alla modifiche delle auto, organizzata dallo Scorpion Tuning Club di Ivrea, di cui fa parta il biellese Salvatore Donadio.

“Oggi – dice Donadio – chi ha una macchina tunizzata è venuto qui ad esporla. Ci sono varie categoria di tuning: l’estetica esterna, quella interna, la dj relativa alle casse, la SPL per quanto riguarda i decibel dell’impianto audio, i migliori cerchi. Tutte queste categorie, come quella del club più numeroso di tuning, sono state valutate dai nostri giudici con in palio una bottiglia di vino”.