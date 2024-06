Autostrada A4 direzione Torino, incidente nella notte, un ferito, FOTO e VIDEO

Questa mattina 22/06/2024 alle ore 2:50 circa, una squadra del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento Volontario di Santhià, sono intervenute sull'Autostrada A4 direzione Torino, al km 30+250 nel comune di Cigliano, per un incidente stradale tra due autovetture di cui una alimentata a metano.

Il nostro intervento è valso alla collaborazione con il 118 di Santhià per estrarre il ferito e mettere in sicurezza i veicoli in seguito il ferito veniva stabilizzato ed elitrasportato all'ospedale.