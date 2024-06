TeamVolley, Alessia Diego vale doppio tra Serie B2 e giovanili

Due riconferme in un colpo solo. L’anello di unione, dallo staff alle giocatrici: Alessia Diego rimane un pilastro del TeamVolley, tra la terza stagione consecutiva in Serie B2 nazionale e gli impegni come allenatrice delle piccoline del nostro Settore Giovanile.

Il commento di Alessia Diego: «Lo staff non era al completo, mancavo ancora io! [scherza, ndr]. Per la prossima stagione in Serie B2, mi piacerebbe disputare un campionato in una buona posizione di classifica, rimanendo in zone tranquille e giocando delle belle partite, con meno alti e bassi rispetto alle scorse annate. L’obiettivo è avere più costanza, mantenendo sempre alta la concentrazione. A livello personale mi aspetto ancora una crescita, sebbene a 26 anni migliorarsi sia più difficile rispetto a 16. Riguardo ai miei impegni con le atlete più piccole, mi aspetto una stagione divertente. Ormai il gruppo dell’Under13 lo conosco da tre anni, l’ho sviluppato quasi tutto io e sono molto contenta di come stanno crescendo. C’è tanto affiatamento, non so dove possono arrivare ma il bello è che stanno diventando una squadra vera e propria. Sono molto unite anche fuori dallo spogliatoio e la Mini Academy di questi giorni ne è la prova. Hanno legato tanto e fortificato i rapporti. Rimanere è un’emozione, anche perché sarà la mia nona stagione a Lessona. Vedo più il Palasport che casa mia, posso dire di esserci cresciuta dentro. Ormai sono una delle “anziane”».

Aggiunge il direttore sportivo Marco Motto: «Siamo molto contenti che Alessia rimanga con noi, un’atleta che ha disputato gli ultimi campionati nazionali con noi ma che, soprattutto, con noi è cresciuta. Una presenza costante in palestra, da tanti anni. Siamo felici anche che prosegua il suo percorso di crescita come allenatrice, all’interno del nostro staff: un impegno che le assorbe molte energie, dovrà essere brava a dosarsi nel corso della stagione. Siamo convinti che, maturando, possa farcela. Da lei ci aspettiamo l’impegno e l’attenzione dimostrate finora, con l’umiltà necessaria per imparare. Le (e ci) auguriamo una bella stagione, ben rimasta Alessia!».