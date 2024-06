Storie del Vernato intorno alla chiesa di San Nicola

Anche gli attori di Teatrando sono stati coinvolti nei momenti di intrattenimento e spettacolo che gli Amici di San Nicola. L’associazione che si occupa del recupero e della valorizzazione della Chiesa di San Nicola da Tolentino, nel rione Vernato a Biella, sta infatti festeggiando il recente restauro della facciata.

Proprio intorno alla chiesa e negli spazi interni al complesso, che comprende altre strutture, si svolgerà lo spettacolo itinerante “Pane, amore e… San Nicola”, in programma nelle serate di Venerdì 21 e Sabato 22 Giugno, con ingresso a gruppi ogni 20 minuti dalle 21 alle 22 (in caso di grande partecipazione potrà essere aggiunto anche il gruppo delle 22.20) Con ritrovo in piazza Cossato, i partecipanti saranno accolti e accompagnati nel percorso, che prevede quattro scene.

I momenti teatrali, con la regia di Veronica Rocca e Paolo Zanone, faranno scoprire gli spazi così come appaiono oggi attraverso storie che raccontano il passato più o meno recente di quegli stessi luoghi. Si parlerà di San Nicola e dei suoi pani miracolosi, della chiesa (in particolare la facciata rimessa a nuovo), ma anche dell’attività della Confraternita, presente al Vernato dal Cinquecento, dell’annessa scuola elementare e del rione in generale. La partecipazione è a ingresso gratuito, ma si consiglia di prenotare, telefonando al 333.5283350 o direttamente sul sito www.teatrandobiella.it.

SCENE E INTERPRETI

“San Nicola, aiutaci tu!”: Eleonora Battaglia e Annalisa Zini “Dispute prepositive tra-con-fra-ternite”: Lorenzo Monteleone e Claudio Nicolai “Perché se impari qualcosa…”: Ilaria Gariazzo e Simona Romagnoli “Ma è tutta rifatta!”: Graziano Andreatta, Mariella Moschetto e Sofia Parola Le Accompagnatrici Perpetue (in ordine di apparizione): Sara Tortolone, Fiorella D’Ostuni, Silvia Cappiello e Artemisia Loro Piana.