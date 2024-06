Cronoscalata con i pattini, 9 podi per Bi Roller a Bielmonte

Gara spettacolare di pattinaggio a rotelle a Bielmonte sabato scorso 15 giugno. Nonostante il clima quasi invernale con pioggia battente a tratti anche molto intensa, nubi basse che offuscavano la visuale e temperature molto rigide, 104 atleti delle categorie Ragazzi, Allievi, Junior, Senior, dai 13 anni in su provenienti da Piemonte e Lombardia hanno corso una gara sprint di 60 metri che si e’ svolta sulla strada di accesso al Piazzale 2 di Bielmonte e poi, aggiungendosi successivamente anche i Master, tutti hanno corso la cronoscalata di 2100 metri in salita dal Bocchetto Sessera a Bielmonte.

Era la seconda edizione del Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna organizzato da Asd Bi Roller Pattinaggio Biella in collaborazione con Oasi Zegna ed e’ stato un pieno successo, nonostante, appunto, un clima davvero sfavorevole. In particolare, i 7 atleti locali della Bi Roller hanno conquistato brillanti risultati conquistando 9 podi, 2 primi posti, 2 secondi, 5 terzi. Il miglior risultato assoluto e’ stato quello di Annibale Sangiorgi, categoria Junior M, che e’ salito sul gradino piu’ alto del podio nella gara sprint con un tempo di 8,025 secondi ed e’ arrivato 3’ nella cronoscalata facendo il tempo migliore rispetto a tutti i suoi compagni di squadra con 8 minuti e 5 secondi.

Ottima prestazione anche per Achille Sangiorgi che e’ arrivato 2’ nella gara sprint conquistando il miglior tempo rispetto ai suoi compagni di squadra con 8,007 secondi e il 3’ posto nella cronoscalata con un ottimo tempo di 8 minuti e 19 secondi. Altri podi importanti per entrambe le Junior femmine, Susanna Rocchetti 1’ nella cronoscalata e 3’ nella gara sprint e Dora Ferretto 3’ nella gara lunga e 4’ nella sprint.Ancora podio anche per la categoria Allievi M con Michele Rocchetti che arriva 2’ nella cronoscalata con l’ottimo tempo di 8,09 minuti e 5’ nella gara sprint. Podio anche per l’altro senior Saverio Valli 3’ nella sprint da 60 metri e 5’ nella gara lunga. Bravissimo anche Andrea Mazzola che ha corso molto bene entrambe le gare. Bi Roller desidera ringraziare, innanzitutto, i partecipanti, atleti e genitori del Circuito Nord Ovest che hanno scelto di gareggiare e fare il tifo ad una gara diversa e bellissima, la cronoscalata in salita, resa ancora piu’ eroica a causa delle intemperie della pioggia battente, nuvole basse che offuscavano la visuale come nebbia e con temperature davvero rigide.

Per il secondo anno consecutivo, Bi Roller si e’ messa in gioco progettando e attuando una competizione unica nel suo genere in tutto il panorama italiano ed e’ riuscita con successo grazie alla collaborazione dello staff Bi Roller, atleti e collaboratori, genitori e amici, che si sono fatti in quattro per organizzare e aiutare nello svolgimento della manifestazione. La location e’ stupenda: la Panoramica Zegna che grazie alla partnership di Oasi Zegna ha reso possibile l’evento anche grazie al fondamentale supporto del personale nell'organizzazione e allestimento/disallestimento del tutto. La gara era inserita nel CNO Circuito Nord Ovest, circuito che raccoglie oltre 30 societa’ di pattinaggio di Piemonte, Lombardia e Liguria e organizza tappe distribuite sulle 3 regioni.

L’avallo alla manifestazione e’ ovviamente arrivato anche dalla FISR - Federazione Italiana Sport Rotellistici che ha promosso l’iniziativa pubblicando un articolo sul sito federale e da parte di FISR Piemonte e VdA che hanno sostenuto la manifestazione dando fiducia ad una società sportiva piccola come Pattinaggio Biella - ASD Bi Roller Pattinaggio Biella nell'organizzazione di una gara diversa dal solito e che di anno in anno raccoglie sempre più consensi. Bi Roller ringrazia infine agli sponsor, gli enti sostenitori e le società sportive amiche che hanno permesso di mettere in piedi la manifestazione, fornendo prodotti per i pacchi gara e per la lotteria, dando contributi economici e prestando attrezzature. Grazie a Edilnol, Lauretana, Sellmat, Birra Menabrea Official, Riso Naturalia, La Pasticceria - Simone De Mori, Pasticceria Massera, bonprix, Mondoffice, Anteo Impresa Sociale, UCAB 1925 Biella, Vesmaco Skating Official, Decathlon Italia, Robinson sistemi informatici, Marco Bianchini Simmons Rana, LGO Speed Skates Andrea Villa, Giuseppe Cruciani, Bakney, Fondazione FILA Museum, Unione Montana Valle del Cervo La Bürsch, L'Enoteca Di Biella, Feltyde - fulci.it, Italiana assicurazioni di Stefano Gariazzo, Consorzio Turistico Alpi Biellesi, Azienda turistica Locale Biella. La gara è stata un successo con l'auspicio di una terza edizione, sotto il sole.