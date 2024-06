Rally & Co, super prestazione per il duo Lanfranchini-Panizza

Terza gara di campionato italiano velocità fuoristrada in provincia di Parma sul selettivo circuito di Rubbiano di Solignano per i portacolori della scuderia Rally & Co.

Super prestazione per il duo valsesiano composto da Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza che, a a bordo della loro Jeep Proto TD, agguantano la 3° posizione assoluta cogliendo la seconda piazza di classe B2 , una delle loro migliori prestazioni di sempre.

Ottimo risultato con una gara sempre in crescendo, per Paolo Gazzetta e Francesco Foglia che sulla piccola Suzuki Vitara preparata in casa tagliano il traguardo in 8° piazza assoluta secondi di gruppo A soddisfatti vincitori in classe A1.

Ritiro per noie meccaniche sulla loro Ford Fiesta proto per Alberto Gazzetta e Denis Cortese che si consolano per i tempi di valore assoluto siglati nelle prime 2 prove speciali. Prossima gara il 20 e 21 luglio a Palagano in provincia di Modena.