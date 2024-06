Motori |

Grande prestazione per la Rally & Co con la coppia Ardizzone-Anziliero

Grande prestazione per la Rally & Co a Figline Val d'Arno per la giovanissima coppia formata dal valsesiano Nicolò Ardizzone navigato dalla biellesissima Alyssa Anziliero, che sulla Renault Clio sbaragliano la concorrenza andando a vincere la combattutissima classe Rally 5 e cogliendo il 18 ° posto assoluto oltre a siglare il 14° tempo sull'ultima prova speciale per terminare con 5 secondi di vantaggio sul più diretto inseguitore di classe. Una vittoria conquistata mixando il talento alla visione di gara e facendo solo i 3 passaggi consentiti durante le ricognizioni. Al 60° Rally delle Valli Ossolane, anche loro su Renault Rally5, agguantano la seconda posizione nella classifica femminile Sabrina Roccati con alle note Mara Miretti dopo una gara regolare e costante.Ritiro dopo la seconda prova per un problema elettrico invece al Rally San Martino di Castrozza per Andrea Fersini e Carmelo Cappello sulla Mini Cooper Racing Start.

c. s. Rally & Co g. c.