ASL Biella, il nuovo direttore della Struttura Complessa di Neurologia sarà Mario Coletti Moia

Il Dott. Mario Coletti Moia è risultato vincitore dell'Avviso Pubblico per l'attribuzione dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa di Neurologia dell'ASLBI. Il Dott. Coletti Moia attualmente ricopre il ruolo di Direttore facente funzione e nel corso dell’estate assumerà formalmente l’incarico di Direttore.

Torinese, classe 1966, nel corso della sua carriera, dopo la Specializzazione in Neurologia presso l’Università degli Studi di Torino, ha conseguito un Master Universitario di I livello in Elettroneuromiografia e Potenziali evocati e in Elettroencefalografia. Dal 2002 al 2009 ha lavorato presso la Neurologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, per poi proseguire la carriera presso l’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino, dove ha prestato servizio fino al 2021, ricoprendo i ruoli di Responsabile dell’Ambulatorio di Tossina Botulinica e dell’Ambulatorio Parkinson e Disturbi del Movimento, oltre a qualificarsi come Operatore Esperto Ambulatorio Epilessia.

Nel 2022 ha assunto l’incarico presso l’ASL di Biella, all’interno dell’équipe di Neurologia guidata dal Dottor Graziano Gusmaroli. Da settembre 2023 è Direttore Facente Funzione della Struttura Complessa di Neurologia e Coordinatore delle Indagini di Neurofisiologia Clinica. Alla luce dell’esito della procedura di selezione, la Direzione Generale dell’ASLBI ha espresso vivo apprezzamento per il risultato conseguito dal Dott. Coletti Moia, professionista che ha dimostrato il valore della sua esperienza professionale, motivazione e volontà di contribuire al progetto per lo sviluppo della Neurologia biellese.