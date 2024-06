Artistica, Pietro Micca: Fine settimana all'insegna della gara sociale, FOTO

Domenica scorsa l'Accademia dello Sport di Pietro Micca si è resa protagonista dell’ennesima competizione di ginnastica artistica, ma questa volta l’emozione è stata leggermente diversa. A calcare la pedana, infatti, sono stati tutti i ginnasti della Società affrontando la gara sociale che tradizionalmente chiude la stagione per i corsi non agonisti. Ad aprire al mattino è stata la festa per i piccoli della baby gym, 31 bimbi di 3 e 4 anni che hanno messo in mostra le loro abilità in un mega percorso e agli attrezzi con premiazione finale per tutti.

Nel pomeriggio poi sono stati gli 11 maschietti (9 pulcini azzurri 2016/2017/2018 e 2 giovanissimi blu 2013/2015) ad affrontarsi in quattro degli attrezzi della loro sezione: corpo libero, minitrampolino, sbarra e parallele pari. Infine una carrellata di 88 bambine e ragazze divise in 4 gruppi per anno di nascita: le pulcine gialle (2017/2018), le esordienti fucsia (2016/2016), le giovanissime rosse (2013/2014) e le juniores (dal 2012). Le ginnaste si sono messe in gioco davanti alla giuria nei quattro attrezzi femminili: corpo libero, trave, parallele, minitrampolino o volteggio. Una bella giornata ricca di esperienze ed insegnamenti per i ragazzi coinvolti, conclusasi con le premiazioni presenziate dal neo Presidente Giacomo Ubertalli.

Tutta la giornata è stata contornata e arricchita dalle esibizioni dei vari gruppi agonistici che hanno voluto onorare le Olimpiadi alle porte, rappresentando ognuno uno dei cinque continenti simboleggiati dai cinque cerchi olimpici. Gli esordienti hanno messo in scena un pezzo sull’Oceania, il gruppo delle arancioni ha ballato su Mama Africa, mentre le ginnaste Silver hanno rappresentato l’America; i maschi insieme al gruppo delle Open ha reso omaggio al Paese ospitante, la Francia, dando luce all’Europa invece il gruppo Eccellenza e Gold ha presentato due pezzi su musiche asiatiche, una farcita di acrobatica e che ha toccato tutti gli attrezzi e l’altra di pura coreografia.

Ora un po’ di riposo aspetta i ginnasti dei corsi che vanno in vacanza a “ricaricare le pile” per ripartire tutti il 9 settembre con entusiasmo, mentre continua l’impegno per gli agonisti che affronteranno a fine mese le Finali Nazionali a Rimini.