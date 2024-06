Un Museo della Transumanza a Barbato, Mosso di Valdilana, per conservare la memoria della tradizione

La transumanza (migrazione stagionale di mandrie, greggi e pastori verso i pascoli montani) è una pratica millenaria che ha avuto un ruolo importantissimo nel Biellese per lo sviluppo dell'economia pastorale, del territorio e del paesaggio alpestre.

Barbato era una piccola borgata, patria di mandriani seminomadi che pur mantenendo lì la loro residenza, trascorrevano la maggior parte dell'anno lontani dalle loro abitazioni.

In inverno i pastori trasferivano mandrie e greggi nella pianura vercellese e pavese. In primavera, iniziavano la transumanza per avvicinarsi ai pascoli alpestri, passando da Barbato. A Barbato sostavano giusto il tempo per la tosa delle pecore ed era questo motivo di festa per l'intera borgata.

L'ecomuseo della transumanza è stato allestito proprio con lo scopo di conservare la memoria di queste pratiche tradizionali.