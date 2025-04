Iniziati i funerali di Papa Francesco, a Roma anche volontari biellesi del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile FOTO

Roma e il mondo intero si stringono a Papa Francesco nel suo ultimo “viaggio” terreno. Fedeli da tutto il mondo e delegazioni di capi di stato e di governo sono in piazza San Pietro per rendere l'estremo omaggio al pontefice argentino, morto lunedì all'età di 88 anni.

Intorno alle 10 di oggi, 26 aprile, ha avuto inizio la processione: in piazza si è raggiunta la capienza massimo di 50mila persone, oltre ai tanti rimasti in via della Conciliazione e nelle strade vicine alla Città del Vaticano. Il servizio d'ordine vede in campo molto personale: tra questi, molti volontari del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile.

Anche dei biellesi, ben 6, che insieme ai loro colleghi hanno iniziato intorno alle 4 di questa mattina e termineranno il proprio compito nella serata odierna.