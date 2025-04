Chi è Giovanni Cavallo: illustratore, fumettista e creativo, siciliano trapiantato a Biella

Giovanni Cavallo è un nome che, nel mondo dell'illustrazione e del fumetto, sta guadagnando sempre più riconoscimenti. Nato in Sicilia, ma ormai biellese d’adozione, Giovanni è un artista poliedrico: illustratore, fumettista e grafico, con una cifra stilistica tutta sua, capace di unire ironia, tradizione e una spiccata sensibilità visiva.

Fin da piccolo, Giovanni nutre una forte passione per i fumetti. Un amore che lo porta naturalmente verso il disegno a mano libera, tecnica che ancora oggi predilige e che utilizza per dare vita a personaggi vivaci e storie intrise di creatività. La sua fantasia – unita a una solida padronanza del tratto – rende le sue opere immediatamente riconoscibili, giocose ma mai banali.

Tra i suoi progetti più apprezzati spicca Il piccolo dizionario italiano/siciliano, un lavoro originale che unisce lingua e umorismo in modo brillante. Si tratta di un’opera tanto divertente quanto istruttiva, che propone una carrellata di espressioni siciliane tradotte (e spesso reinterpretate) in chiave visiva, con illustrazioni colorate e spiritose. Un vero e proprio omaggio alle sue radici, pensato per far sorridere ma anche per far conoscere – o riscoprire – le sfumature di una lingua e di una cultura ricchissime.

Oggi Giovanni, che ha anche illustrato due brevi racconti di Andrea Camilleri, continua a coltivare le sue passioni lavorando tra Biella e la Sicilia, portando avanti progetti grafici, editoriali e fumettistici, sempre con quel tocco ironico e autentico che lo contraddistingue.