Poesia e musica a Biella, presentato il diario poetico “Daniedio”.

Presso la Biblioteca del Consultorio "La Persona al Centro", al Piazzo di Biella, si terrà la presentazione del diario poetico "Daniedio" di Giorgio Fogliano. L’evento sarà arricchito dall’accompagnamento musicale del violinista Nikita Korchov. "Daniedio" è un'opera che esplora con delicatezza e profondità la relazione di coppia e la sacralità dei rapporti umani, offrendo al lettore uno spaccato poetico delle dinamiche affettive e spirituali che legano le persone. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della poesia e della musica, in un’atmosfera suggestiva e raccolta, per assistere alla poesia di Giorgio Fogliano.

Mercoledì 19 giugno 2024, alle ore 18.00.