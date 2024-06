Ricercato da dicembre 2023, scovato e arrestato a Biella da Polizia e Carabinieri

14 giugno 2024, alle 7, a Biella, presso il locale campo nomadi di via Case Sparse, i Carabinieri del dipendente Nucleo Investigativo, unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura di Biella, a conclusione dell’ennesima articolata attività info-investigativa congiunta hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo, quarantunenne, residente presso il campo nomadi di Ivrea.

L'uomo era censurato per reati contro il patrimonio, in esecuzione all'ordine per la carcerazione, emesso dicembre 2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo il medesimo espiare la pena della reclusione di anni 3 e mesi 6 per reati di furto aggravato in concorso.

L’arrestato, espletate le rituali formalità, è stato associato presso la casa circondariale di Biella a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante informata dai reparti procedenti.