Valdilana, al via prenotazioni scuole per visitare il Presepe Gigante di Marchetto

In questi giorni molti istituti scolastici stanno programmando le uscite didattiche e gli Amici del Presepe Gigante di Marchetto, desiderano proporsi per accogliere dal 2 dicembre, gruppi scolastici per una visita guidata - gratuita per le scolaresche- , dando la disponibilità anche di una sala riscaldata per merende o pranzo al sacco.

Dal 1° dicembre 2024 fino al 12 gennaio 2025 ritorna, per la sua 37.a edizione, la magia del Presepe Gigante di Marchetto. Il grandioso presepe, con tutta probabilità uno dei maggiori in Italia e nel mondo, ha mantenuto il nome della borgata mossese dove ha avuto origine nel 1980, ed è ora preparato tra le vie e gli angoli più caratteristici del centro storico di Mosso (comune di Valdilana, Provincia di Biella, Alto Piemonte).

Con le sue 150 figure a grandezza naturale, 25 scene di i momenti di vita e i mestieri riproposti, è in pratica un grande museo etnografico all'aperto che ricostruisce ambienti e mestieri della memoria popolare. Il percorso di visita nel centro storico di Mosso Santa Maria è lungo circa un chilometro può durare circa un’ora ed è fattibile anche per persone con disabilità, grazie a brevi deviazioni che evitano scalette e impedimenti. Rievoca in modo storico, ma allo stesso tempo toccante, la vita povera e umile delle passate generazioni.

Per contatti tel. 3346142971 .www.presepegiantemarchetto.it