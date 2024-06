Piedicavallo: al Regina Margherita Antonio Carone in concerto.

Domenica 16 giugno, alle ore 17.00, il Teatro Regina Margherita di Piedicavallo ospiterà l'atteso concerto di Antonio Carone, vincitore della categoria Giovani Concertisti nell’edizione 2021 del Concorso Internazionale Nilo Peraldo Bert.

Il concerto, che conclude simbolicamente l’edizione 2024, è organizzato dal Comune di Piedicavallo, con il patrocinio della Pro Loco di Piedicavallo. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti e al termine del concerto è previsto un rinfresco.

La nona edizione del Concorso Internazionale Nilo Peraldo Bert, aperto a musicisti italiani e stranieri, si è svolto nei giorni 7 e 8 giugno presso la sede dell’Accademia Lorenzo Perosi a Biella. Un’annata fortunata, che ha visto la partecipazione di oltre quaranta talentuosi musicisti provenienti da Italia, Germania, Francia, Corea, Cile, Russia e Messico. La giuria era composta dai Maestri Alberto Bocchino, Sabrina Dente, Enea Leone, Giorgio Mirto, Andrea Monarda e Dario Vannini, che hanno premiato le eccellenze in diverse categorie musicali.

Il Concorso Internazionale Nilo Peraldo Bert non è solo un'importante vetrina per giovani musicisti, ma rappresenta anche un'occasione unica per valorizzare il borgo di Piedicavallo e il territorio biellese: un evento che arricchisce il panorama culturale biellese, contribuendo a far conoscere le bellezze e le tradizioni del territorio a un pubblico più ampio. Si tratta di un evento nato proprio a Piedicavallo e divenuto, negli anni, appuntamento di portata internazionale, motivo di grande orgoglio per la comunità locale.

"La musica è un linguaggio universale che ha il potere di unire le persone, superando confini culturali e geografici", dichiara Carlo Rosazza Prin, Sindaco di Piedicavallo. "Eventi come il Concorso Internazionale Nilo Peraldo Bert non solo celebrano il talento e la passione dei giovani musicisti, ma contribuiscono anche ad accrescere la consapevolezza di quanto l'arte e il territorio hanno da offrire. Insieme al Piedicavallo Festival, che tornerà ad agosto con la sua trentaquattresima edizione, questo concerto rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro calendario culturale".

“Sono felice e onorato di essere stato chiamato a organizzare questo concorso che ha fatto conoscere Piedicavallo e il Maestro Peraldo Bert a tantissimi musicisti”, fa sapere Maurizio Baudino, Direttore artistico del NPB. “Molti dei concorrenti che hanno partecipato alle diverse edizioni del Concorso oggi sono affermati come concertisti e docenti. Siamo contenti di ritornare a Piedicavallo con un evento chitarristico nei luoghi in cui è vissuto il Maestro”.