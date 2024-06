Rally & Co, ecco chi sarà in gara nel weekend

Fine settimana all'insegna delle "quote rosa" per la scuderia Rally & Co che sarà presente in due gare con ben 3 donne su 4 atleti partecipanti. In provincia di Firenze e precisamente da Cascia al via nel Rally del Reggello i giovanissimi under 25 Nicolò Ardizzone e Alyssa Anziliero, che a bordo della Renault Clio Rally5 affrontano la terza gara di campionato rally 7° zona (6 prove speciali con 65 km cronometrati) con l'obiettivo di salire sul podio di classe come nelle 2 gare precedenti.

Equipaggio tutto femminile invece, composto da Sabrina Roccati e Mara Miretti su Renault Clio, nella 60° edizione del Rally Valli Ossolane in un edizione da record con ben 158 equipaggi iscritti. Partenza ed arrivo a Malesco dopo 9 prove speciali e 70 km tra cui la stupenda ed impegnativa prova Cannobina di 13 km che sicuramente farà la differenza nella classifica finale.