Le piante più antiche d’Italia si raccontano a Biella: parla l'esperto di "alberodonti".

Giovedì 13 giugno, alle 21, presso Palazzo Ferrero, nell’ambito degli Incontri del Giovedì di Selvatica, Tiziano Fratus presenta il suo nuovo libro Alberodonti d'Italia - Cento capolavori della natura (Gribaudo, 2024).

Il libro è un viaggio atipico intriso di poesia e avventura, natura e grandi sogni intarsiati in legno e foglie dedicato agli “alberodonti”, grandi alberi d’Italia che portano inciso sulla corteccia il trascorrere del tempo.

“Sono molto contento di tornare a Biella e di partecipare al Festival Selvatica che da oltre un decennio accende l’attenzione nei riguardi delle arti e delle parole che tentano di approfondire i rapporti molteplici che sussistono tra umani e natura. Presenterò il mio ultimo silvario, Alberodonti d’Italia – Cento capolavori della natura, un’opera che presenterà ai partecipanti alcuni dei più mirabili alberi monumento del nostro paese” dichiara l’autore.

Tiziano Fratus (Bergamo, 1975), in un quarto di secolo di dedizione alla scrittura, ha sviluppato concetti quali Homo radix, Dendrosofia, Silva itinerante e Umanesimo terrestre che ha avuto modo di approfondire in pubblicazioni edite da alcuni dei maggiori gruppi editoriali italiani. Nomade editoriale, Fratus ha curato rubriche per quotidiani quali “La Stampa”, “La Repubblica”, “Il Manifesto”, “La Verità” e l’emittente Radio Francigena; ha tenuto personali fotografiche di diverse città e musei mentre la sua poesia è stata tradotta in undici lingue e pubblicata in venti Paesi. Collabora col programma Geo di RAI 3 per la serie Grandi Alberi d’Italia. Per il suo percorso ha ricevuto alcuni riconoscimenti quali il Premio Montale fuori di casa e il Premio Speciale Ceppo Natura. Buddista agreste, vive in Piemonte di fronte a un bosco.

Prossimo appuntamento, giovedì 20 giugno alle 21, presso Palazzo Ferrero, con Vie Verdi sui tracciati ferroviari dismessi, un viaggio con Ornella D’Alessio alla scoperta degli antichi rami ferroviari dismessi.

Selvatica - Arte Natura in Festival è un evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente che riunisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali con un unico fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Il Festival è in programma dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, ed è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.