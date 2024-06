7º Trofeo Ilario Ormezzano/8ª Coppa Comune di Gaglianico

La gara per i corridori del I anno è stata vinta da Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna) che, come domenica scorsa a Valdengo, ha fatto il vuoto rifilando alla sua prima uscita da Campione regionale oltre tre minuti a Nicolò Alessandria (Piossasco) che ha regolato prima Simone Zunino (Pol. Quiliano) e quindi tutto il gruppo. Casalicchio partito nel corso del terzo degli otto giri della contesa ha progressivamente incrementato il proprio vantaggio stampando quasi come in una cronometro, tempi sul giro praticamente identici e nell’ultima tornata ha rallentato e gestito gli ultimi chilometri. Sul traguardo di via Napoli, il valsusino appena superata la linea d’arrivo, è sceso dalla bicicletta sollevandola a beneficio dei fotografi e dei suoi sostenitori.